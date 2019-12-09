25 Сентября 2020
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проект &quot;голоса и танцы&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

"Без этого запаха Химмаш будет уже не тот ": "пельмень" Исаев прокомментировал вонь от очистных "Водоканала"

Известный российский артист, комик из шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев высказался на тему зловонного запаха в микрорайоне Химмаш. Жителей района полгода, за исключением зимних месяцев, мучает душок от очистных сооружений ЕМУП "Водоканал". Ранее коллега Исаева по проекту Андрей Рожков поучаствовал в остросоциальной акции депутата гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова под названием "Водовонял". Шоумен сфотографировался в респираторе для того, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Сегодня, отвечая на вопрос журналиста Накануне.RU, юморист Исаев, проживший в районе 23 года, заметил, что без этой вони район утратит свой колорит.

"Не скажу, что на Химмаше как-то катастрофически пахнет. Там река и рядом с ней находится лес. Нет там такого, что люди прямо задыхаются. А вообще Рожков молодец. Он прав. Мне, честно говоря, очень жаль, что в районе Химмаша вырубили центральную аллею и теперь там голое поле. На самом деле, это очень хорошо, что отстояли ДК "Химмаш". В нем расположено много спортивных секций. Я сам там занимался спортом. Но я вот думаю, что без этого ужасного запаха Химмаш будет уже не тот. Так же как и без аллеи и без ДК. Я скажу это вам в защиту ЖКХ города", - не без иронии отметил Исаев.

Также, по мнению Исаева, неприятный запах со стороны Птицефабрики перекрывает вонь от южной подстанции.

"Я жил на Химмаше 23 года, и все эти годы терпел этот запах. Шучу. А если серьезно, то рядом с районом Химмаш действительно находятся очистные сооружения, в которые мало кто вкладывает. Где был пост ГАИ, там раньше был такой же запах. Но вы знаете, ужасный запах со стороны Птицефабрики там насколько перебивает запах со стороны очистных "Водоканала", так что все хорошо" , - заключил юморист.

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"Без этого запаха Химмаш будет уже не тот ": "пельмень" Исаев прокомментировал вонь от очистных "Водоканала"

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Теги: Уральские пельмени, Водоканал, Сергей Исаев



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