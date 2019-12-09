25 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
место обрушения, дом, Магнитогорск (2019) | Фото:Накануне.RU

В Магнитогорске 31 декабря пройдет панихида в память о погибших при взрыве

В Магнитогорске 31 декабря пройдет панихида по погибшим при взрыве в доме по проспекту Карла Маркса.

"В Кафедральном соборе Вознесения Христова в 8 часов утра будет проведена Литургия, а затем – в 10 часов панихида", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников пригласил всех жителей города принять участие в службе.

"На территории собора будет организовано специальное место для возложения цветов", - отметил он.

Также градоначальник сообщил, что возле собора планируется воздвигнуть монумент в память о жертвах трагедии.

Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа произошло обрушение седьмого подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.

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В Магнитогорске 31 декабря пройдет панихида в память о погибших при взрыве

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, панихида,



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