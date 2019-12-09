В Магнитогорске 31 декабря пройдет панихида в память о погибших при взрыве

В Магнитогорске 31 декабря пройдет панихида по погибшим при взрыве в доме по проспекту Карла Маркса.

"В Кафедральном соборе Вознесения Христова в 8 часов утра будет проведена Литургия, а затем – в 10 часов панихида", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников пригласил всех жителей города принять участие в службе.

"На территории собора будет организовано специальное место для возложения цветов", - отметил он.

Также градоначальник сообщил, что возле собора планируется воздвигнуть монумент в память о жертвах трагедии.

Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа произошло обрушение седьмого подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.