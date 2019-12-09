25 Сентября 2020
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Дмитрий Губерниев (2018) | Фото: Накануне.RU

"Мы в полной ОПЕ!": Губерниев, Фетисов и другие о решении WADA

Исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира из-за нарушений антидопинговых правил.

Отчасти ожидаемое событие все равно вызвало множество эмоций, которые звучат из уст бывших спортсменов и комментаторов. Действующие же атлеты пока предпочитают не высказываться.

Комментатор Дмитрий Губерниев пишет в Instagram: "Да , ребята !!! Нам п***** !!!!! ВАДА отстранило Россию на 4 года от чемпионатов мира и олимпийских игр !!!! !!!! И проводить турниры нам нельзя !!!! Мы в полной ОПЕ !!!!!!". На счет местоположения с ним солидарен олимпийский чемпион Роман Костомаров. Его слова приводит telegram-канал LifeShot: "Жопа полнейшая. Других слов нельзя подобрать… В наше время такого не было. Могу только посочувствовать спортсменам".

Дмитрий Губерниев Пхенчхан-2018|Фото:instagram.com/guberniev_dmitry

Губерниев уже комментировал Олимпиаду с "олимпийскими атлетами из России"

Хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов был более сдержан. "Я расстроился этому решению. Судят многих-многих наших молодых талантливых спортсменов, которые ни в чём не виноваты. Поэтому я на самом деле очень расстроен. Я надеялся на другой результат, и буду надеяться, что арбитраж, в который мы, я думаю, пойдём, что-то изменит в лучшую сторону", - цитирует Фетисова telegram-канал "Подъем".

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Не осталась в стороне и генпродюсер спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки: "В этой истории есть конкретные виновники. Люди, которые хотели выслужиться там, где их никто об этом не просил. Они легко пожертвовали судьбами спортсменов, а теперь и спортивными перспективами всей страны. Мне кажется, нам пора вывести их из сумрака, наказать по всей строгости закона и заодно начать перестройку всего российского спорта. Хотели мы того или нет — сегодня нас действительно обнулили, и теперь нам точно уже нечего терять".

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун написала в Instagram: "Я расстроена, не хочу давать комментарии. Обидно за свою страну и наших спортсменов!".

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"Мы в полной ОПЕ!": Губерниев, Фетисов и другие о решении WADA

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Теги: wada, допинг, скандал, дмитрий губерниев, комментарий, роман костомаров, вячеслав фетисов, тина канделаки



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