Благоустройство сада Вайнера в Екатеринбурге начнется после строительства нового зала филармонии

Власти Екатеринбурга заявили, что пока не будут заниматься организацией наружного освещения в саду имени Вайнера. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Ранее парламентарий сделал запрос в мэрию уральской столицы по данному вопросу. В итоге ему пришел ответ за подписью замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, в котором говорится, что мероприятия по комплексному благоустройству сада Вайнера, в том числе организация освещения, не предусмотрены до 2022 года. Как следует из ответа чиновника, возможно, это произойдет к 2023-2024 годам.

"По всей видимости, благоустройство планируют приурочить к строительству нового зала филармонии, которое частично затронет зеленый уголок", - прокомментировал Андрей Альшевских в своем Facebook.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге презентовали концепцию нового зала филармонии. Напомним, для строительства зала придется снести жилой дом на улице Карла Либкнехта, 40, в котором к настоящему моменту уже выкуплены все квартиры и нежилые помещения.

Ранее стало известно, что для строительства предполагалась вырубка деревьев напротив нового зала, однако на презентационном ролике было видно, что напротив здания растут деревья. Официально перенос парковки представители филармонии не комментируют.