Памятные монеты еще можно получить. Фонд святой Екатерины продлил сроки выдачи

Сегодня стало известно, что руководство Фонда святой Екатерины приняло решение продлить сроки выдачи памятных монет, выпущенных для тех, кто участвовал в общегородском опросе 13 октября 2019 года по выбору площадки для строительства Собора святой великомученицы Екатерины к 300-летию уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде, те, кому не досталось памятной монеты с изображением святой великомученицы Екатерины, могут получить ее в офисе ресурсного центра добровольчества «Сила Урала», который расположен во Дворце игровых видов спорта, ул. Василия Еремина, д. 10, вход с правой стороны от центрального входа.

Выдача будет производиться с 10 по 28 декабря с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00.

Также монеты можно получить непосредственно в офисе Фонда святой Екатерины, который располагается в БЦ «Высоцкий», ул. Малышева, 51, оф. 1608, c понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. По всем вопросам работает горячая линия Фонда святой Екатерины по телефону (343) 312-12-35. Подробности на сайте святаяекатерина.рф.

Как отметили в фонде, «для нас очень важно, чтобы каждый, кто принял участие в опросе, получил монету».

Напомним - Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.