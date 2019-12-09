В Березниках две девочки перебрали с алкоголем и уснули в сугробе

В Березниках две школьницы настолько крепко "отметили" какой-то праздник, что решили "отдохнуть" в сугробе. Из снега их пришлось спасать очевидцу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой больницы имени Вагнера.

8 декабря проходивший мимо сугроба со школьницами очевидец вызвал девочкам-подросткам "скорую помощь". Медики доставили их в краевую больницу имени Вагнера.

Пострадавших осмотрели. Одну из них госпитализировали в отделение педиатрии, вторую – в отделение реанимации. Обеим поставлен диагноз "острое отравление алкоголем". В тот же день обеих пациенток отпустили домой.