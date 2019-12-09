Суд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

Мосгорсуд отменил решение об аресте активов бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

Речь идет о денежных средствах, ценных бумагах и недвижимости на сумму более 1 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Как заявил адвокат Абызова Сергей Дрозд, арест также снят с личного счета несовершеннолетнего сына экс-чиновника.

"Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова", - сказал адвокат.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд руб.

Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Ранее адвокаты предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Абызов не сотрудничает со следствием и отказался от дачи показаний. По делу Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд руб.