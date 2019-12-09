Краевое минспорта не смогло взыскать 18 миллионов рублей с волейбольного клуба "Прикамье"

Министерство спорта Пермского края не смогло взыскать 18 млн руб. с волейбольного клуба "Прикамье", передает корреспондент Накануне.RU.

Рассмотрение дела состоялось сегодня. Согласно информации, размещенной на сайте Арбитражного суда Пермского края, иск минспорта отклонен в полном объеме. Мотивировочное решение еще не опубликовано.

Как сообщает "Ъ", ранее в министерстве заявляли, что в 2017 г. клуб получил средства из бюджета не выполнил: 10% средств не направил на развитие детско-юношеского спорта. Поэтому ведомство потребовало вернуть средства.

В 2017 году руководство волейбольного клуба "Прикамье" объявило об отсутствии средств на выездные матчи очередного тура чемпионата России Высшей лиги. Как сообщало Накануне.RU, клубу не удалось найти спонсора, из-за чего команда не могла получить бюджетные деньги. Некоторое время клуб играл за счет средств болельщиков. 27 ноября 2017 г. стало известно, что "Прикамье" не смог выехать на матчи очередного тура чемпионата России Высшей Лиги "А". Игры должны были состояться в Челябинске с местным клубом "Динамо". Клуб прекратил существование.