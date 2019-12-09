В Зауралье в смертельной аварии погибли два человека, в том числе ребенок

В Шадринском районе Зауралья днем 8 декабря произошла авария с двумя трупами.

36-летняя женщина за рулем "Форда" не справилась с управлением, слетела в кювет и врезалась в дерево, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

В аварии погибла 4-летняя девочка, которая сидела на заднем сидении. Еще одна пассажирка - 3-летняя девочка получила травмы и была доставлена в больницу.

Женщина, которая находилась за рулем, от полученных травм скончалась в больнице.

Сейчас по факту аварии возбуждено уголовное дело.