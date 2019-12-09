25 Сентября 2020
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нейтральный флаг, белый флаг (2017) | Фото: narzur.ru

WADA лишила Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах на ближайшие четыре года.

Исполнительный комитет организации сегодня в Лозанне единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию. Все рекомендации были приняты, сообщает "Inside The Games". WADA лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.

ВАДА, WADA, Всемирное антидопинговое агентство(2017)|Фото: sputniknews.com

Санкции предусматривают запрет на четыре года для российских спортсменов выступать под российским флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Помимо этого, представители РФ не могут состоять в руководстве спортивных федераций и организаций, пишут vedomosti.ru.

Напомним, что причиной стало расследование по данным базы Московской антидопинговой лаборатории (где находятся допинг-пробы за 2012-2015 годы). Ранее в WADA сообщили, что из-за манипуляций в Московской антидопинговой лаборатории невозможно проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов.

Как сообщает портал Sportsintegrityinitiative, изменение данных фактически привело к "невозможности провести объективную проверку" – специалистам организации не удастся проверить пробы почти половины спортсменов, которые оказались под подозрением (145 человек – 310 проб). Каждое из остальных 153 дел спортсменов (268 проб) сегодня "подлежит полному и тщательному расследованию".

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WADA лишила Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года

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Теги: WADA, Россия, допинг, отстранение, Олимпийские игры, чемпионаты мира



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