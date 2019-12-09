Трамп угрожает, что Ким Чен Ын может "потерять многое если не всё"

Президент США Дональд Трамп начал угрожать верховному руководителю КНДР Ким Чен Ыну и стал принуждать его отказаться от ядерного оружия.

Как передаёт Infox, американский президент опубликовал заявление в Twitter, где назвал корейского лидера "слишком умным". После этого он напомнил о достигнутых в Сингапуре по ядерному разоружению, но предположил, что Ким не захочет потерять "многое, если не всё" из-за своего враждебного поведения.

Документ, несмотря на прямые угрозы, выдержан в уважительном стиле.

В последние дни появились свидетельства подготовки запуска легководного атомного реактора, а также испытаний нового ракетного двигателя. Кроме того, Ким Чен Ын вновь посетил гору Пэктусан на белом коне, где, согласно сообщению ЦТАК, "с глубоким волнением вспоминал путь напряженной борьбы, пройденный за великое дело построения самой сильной страны".