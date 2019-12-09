25 Сентября 2020
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Сургутянин Роман Калашников, смертная казнь в Индонезии (2017) | Фото: vk.com

На освобождение сургутянина, осужденного в Индонезии за контрабанду наркотиков, собирают деньги

Сургутянин Роман Калашников, который в Индонезии отбывает наказание за контрабанду наркотиков, может выйти на свободу досрочно. Об этом сообщили в группе, созданной в его поддержку, в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Для этих целей собирают 200 тыс. руб. Пожертвования предлагается обменять на товары, изготовленные узниками - Романом Калашниковым и Александрой Магнаевой, также осужденной за контрабанду. Пожертвование до 500 рублей - меняют на вязанный кошелек, до 1000 рублей - на вязанного мишку. До 3000 - автопортрет или шарж того, кто внес пожертвование. Пожертвование от 3000 руб. - любая сумка от осужденного Романа Калашникова.

Напомним, югорчанин попался в аэропорту Бали в конце декабря 2016 г., пытаясь провезти в Индонезию 3 кг марихуаны, распределив их в 27 тюбиков из-под зубной пасты. Его приговорили к 17 годам тюрьмы.

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На освобождение сургутянина, осужденного в Индонезии за контрабанду наркотиков, собирают деньги

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Теги: Роман Калашников, контрабанда наркотиков, уголовное дело, тюремный ресторан



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