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календарь, декабрь, 31 декабря (2017) | Фото: catalog.ykt.ru

Еще в одном регионе России 31 декабря объявлено выходным днем

Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря (суббота) на 31 декабря (вторник). Таким образом, республика присоединилась уже к целому ряду регионов (Томская, Псковская, Кировская области, Ставропольский край, Крым), где главы субъектов своими распоряжениями перенесли выходной. На федеральном уровне законопроект был внесен в Госдуму, но Минтруда заявило, что в масштабах страны перенос выходного дня уже невозможен.

Официально указы глав регионов распространяются на "муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и работников предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления", но по факту в регионах 31 декабря не будут работать почти все.

В Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев захотел узнать мнение жителей региона о том, есть ли смысл делать 31 декабря в Свердловской области выходным днем. В своем Instagram губернатор опубликовал соответствующий опрос. "Сейчас так много говорят о 31 декабря и я решил узнать, актуален ли этот вопрос для нашего региона. Нужен ли нам выходной день - 31 декабря?", - спросил Куйвашев. В итоге подавляющее большинство пользователей (89%) проголосовали за вариант "Да". Что потом глава региона собирается делать с итогами опроса, он не уточнил.

Опрос про выходной день 31 декабря(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Опрос в Instagram у Куйвашева

Как сообщало Накануне.RU, недавно свердловское отделение партии "Родина" обратилось к Евгению Куйвашеву с просьбой сделать 31 декабря в области выходным днем.

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Еще в одном регионе России 31 декабря объявлено выходным днем

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Теги: карачаево-черкесская республика, 31 декабря, выходной день, перенос выходного



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