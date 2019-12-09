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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Конвоиры банды ГТА получили условные сроки за перестрелку в суде

Суд в Подмосковье приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу "банды GTA" и допустили попытку побега и перестрелку.

Экс-командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Главного управления МВД РФ по Московской области Алексей Гришин, заместитель командира взвода Алексей Маханьков, а также два старших полицейских конвоя Елизавета Лукьянова и Михаил Фартушняк признаны виновными по статье о халатности.

Суд назначил Гришину и Фартушняку три года лишения свободы условно, Маханькову и Лукьяновой - два и полтора года условно соответственно, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 1 августа 2017 года члены группировки открыли стрельбу в здании Московского областного суда, обезоружив конвоиров в лифте. Преступников остановили силовики, которые обеспечивали безопасность на процессе по другому делу - бывшего главы администрации южноуральского города Миасс Виктора Ардабьевского. В результате трое нападавших были убиты на месте, еще один скончался в больнице.

Впоследствии к уголовной ответственности по статье "халатность" были привлечены командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Московской области, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя.

Напомним, в августе 2018 года члены "банды ГТА" получили пожизненное лишение свободы.

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Конвоиры банды ГТА получили условные сроки за перестрелку в суде

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Теги: банда гта, конвоиры, попытка побега



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