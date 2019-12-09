В мэрию Екатеринбурга поступило более 2,5 тысяч замечаний и предложений по проекту Генплана

Администрация Екатеринбурга завершила прием предложений и замечаний по проекту Генерального плана развития города до 2035 года от физических и юридических лиц. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

В течение более двух месяцев жители Екатеринбурга, предприятия и организации уральской столицы могли внести свои предложения и замечания в проект Генплана-2035. Как пояснили в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии, жители города, обладающие правом участия в общественных обсуждениях, а также юридические лица очень активно вносили свои идеи в проект Генплана.

Всего в администрацию Екатеринбурга их поступило более 2,5 тысяч, все они будут рассмотрены до 27 декабря 2019 года. Ожидается, что в эти же сроки специалисты подготовят протоколы и заключение о результатах обсуждений.

Напомним, в связи с большим интересом жителей столицы Урала к проекту Генплана-2035 глава Екатеринбурга Александр Высокинский продлил общественные обсуждения этого документа до 27 декабря.