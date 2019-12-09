В мэрию Екатеринбурга поступило более 2,5 тысяч замечаний и предложений по проекту Генплана

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    нью баланс кроссовки здесь

Общество Свердловская область
екатеринбург (2010) | Фото: Накануне.ru

В мэрию Екатеринбурга поступило более 2,5 тысяч замечаний и предложений по проекту Генплана

Администрация Екатеринбурга завершила прием предложений и замечаний по проекту Генерального плана развития города до 2035 года от физических и юридических лиц. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
Читайте также:

В течение более двух месяцев жители Екатеринбурга, предприятия и организации уральской столицы могли внести свои предложения и замечания в проект Генплана-2035. Как пояснили в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии, жители города, обладающие правом участия в общественных обсуждениях, а также юридические лица очень активно вносили свои идеи в проект Генплана.

Всего в администрацию Екатеринбурга их поступило более 2,5 тысяч, все они будут рассмотрены до 27 декабря 2019 года. Ожидается, что в эти же сроки специалисты подготовят протоколы и заключение о результатах обсуждений.

Напомним, в связи с большим интересом жителей столицы Урала к проекту Генплана-2035 глава Екатеринбурга Александр Высокинский продлил общественные обсуждения этого документа до 27 декабря.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В мэрию Екатеринбурга поступило более 2,5 тысяч замечаний и предложений по проекту Генплана

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мэрия, Генплан-2035, предложения, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 31.03.2020 10:23 Мск В Екатеринбурге приступили к разработке Генплана развития города до 2041 года
Ранее 27.01.2020 16:11 Мск В Екатеринбурге будет разработан новый Генплан до 2040 года

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.11.2019 10:40 Мск Высокинский рассказал, каким должен стать Екатеринбург к 2035 году
Ранее 19.11.2019 09:11 Мск Высокинский утвердил Комплексную схему организации дорожного движения Екатеринбурга
Ранее 05.11.2019 15:35 Мск Высокинский продлил общественные обсуждения проекта Генплана Екатеринбурга
Ранее 29.10.2019 12:09 Мск Мэрия Екатеринбурга и депутаты ЕГД договорились о совместной работе над Генпланом-2035
Ранее 25.10.2019 08:40 Мск Высокинский готов еженедельно встречаться с застройщиками для обсуждения Генплана Екатеринбурга
Ранее 24.10.2019 12:11 Мск Мэрия Екатеринбурга готова изменить Генплан-2035 после замечаний и предложений горожан
Ранее 22.10.2019 12:43 Мск Около 600 жителей Екатеринбурга захотели обсудить Генплан развития города до 2035 года
Ранее 02.10.2019 08:29 Мск Жителям Екатеринбурга предложили обсудить проект Генерального плана развития уральской столицы до 2035 года
Ранее 14.01.2019 09:28 Мск Новый Генплан Екатеринбурга рассчитан до 2035 года

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети