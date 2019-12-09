Андрей Малахов уходит с поста главреда журнала StarHit, входящего в холдинг его тестя Шкулева

Телеведущий Андрей Малахов объявил об уходе с поста главного редактора журнала "Стархит" (StarHit), а также о закрытии печатной версии издания с 1 января 2020 года. Об этом он написал в колонке редактора под заголовком "Спасибо, оставайтесь на высоте!".

Судя по одному из абзацев, Малахов понимает, что неизбежно несет репутационные потери из-за публикации слухов и превращения издания в таблоид. "Сегодня, когда в скорости подачи информации Интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой "StarHit. Журнал Андрея Малахова" исчерпаны", - пишет Андрей.

Вероятно, одним из ярких эпизодов на эту тему можно считать конфликт издания с юмористом Максимом Галкиным.

Летом этого года Галкин показал в Instagram подборку фейковых новостей, публиковавшихся журналом "СтарХит" и "Экспресс-газетой". Например, с такими заголовками: "Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство особняка на Кипре. ФОТО", "Максим Галкин и Алла Пугачева строят часовню рядом с замком в деревне Грязь". "Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY, запомните их и никогда к ним не обращайтесь, уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжёт, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтёте эти подробности. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет", - написал тогда Галкин.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Тогда на сторону Малахова встала Ксения Собчак. Ксения не считает, что главный редактор несет ответственность за все происходящее в его издании (хотя в бытность свою редактором L'Officiel она пела иначе): "Максим, а ты уверен что это лично Андрей писал или контролировал?). "Галкин резонно отвечает: "А мне по фигу. Его имя стоит в шапке этого издания. Значит это его ответственность. Ты же предъявляешь претензии президенту страны, если считаешь что что-то в стране не так. Или "Сталин не знал"?".

В недавнем интервью все той же Собчак Малахов рассказал, что инициатором противостояния является не Галкин, а его жена Алла Пугачева. "Я пытался позвонить ей (Пугачевой – прим. ред.) в Прощенное воскресенье. Я ей звонил, но она весь день не брала трубку. Я ей написал сообщение. Я поступил так, как церковь рекомендует поступать настоящим христианам в таких ситуациях. Но она не ответила", - заявил Малахов в программе "Осторожно, Собчак".

"С 1 января 2020-го "СтарХит" будет существовать только в цифровом виде, и я желаю сайту starhit.ru успехов, ярких новостей, искрометных материалов, впрочем, не лишенных взвешенного подхода. Да, на флоте капитан покидает судно последним, но сейчас, в преддверии новогодних праздников, мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия. Верю, портал starhit.ru останется на высоте и меня не подведет!", - попрощался с читателями Малахов.