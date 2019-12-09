Шумков отправил чиновников в районы на две недели контролировать на местах строительство спортобъектов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в ходе заседания правительства региона 9 декабря отправил на две недели сотрудников департамента строительства в Петуховский и Мишкинский районы, передает корреспондент Накануне.RU.

Шумков отметил, что чиновники департамента должны на местах контролировать возведение в муниципалитетах физкультурно-оздоровительных комплексов.

"Пусть поживут там пару недель. Вместе с главами районов и подрядчиками занимаются этими вопросами", - подчеркнул глава Зауралья.

ФОКи в Мишкино и Петухово будут построены до 31 декабря этого года - такое заявление сегодня сделал директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона Анатолий Воробьев.

Ранее стало известно, что по обоим контрактам выступает один подрядчик - это тюменская компания ООО "Формула ремонта". Средства на строительство ФОКов выделены Курганской области по федеральному проекту "Спорт - норма жизни", стоимость - около 170 млн руб. Цель этого проекта - объединить тех, кто хочет привнести в свою жизнь что-то новое, помочь им найти друзей и единомышленников, узнать о тех, кому удалось это сделать и понять секреты их успеха.

"Спорт - норма жизни" - это федеральный проект, который является частью более масштабного проекта "Демография". Счастливые и здоровые люди - основа процветания любой страны, поэтому одна из государственных задач состоит в том, чтобы помочь им реализовать свои желания и устремления, найти тот вид физической активности, который подходит именно этим людям.

Согласно опросу ВЦИОМ, более 60% населения страны занимаются спортом с той или иной периодичностью, а почти 40 делают это регулярно. Государство ставит задачу довести этот показатель до 55 процентов к 2024 году.