В России предлагают хищение бюджетных денег приравнять к госизмене

Глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение бюджетных средств к государственной измене и наказывать за это тюремным сроком от 10 до 25 лет.

По словам Кабанова, коррупция угрожает экономике и национальной безопасности России, а также является "раздражающим внутриполитическим фактором".

Как пояснил член СПЧ, когда граждане не понимают, "куда тратятся деньги", у них "возникают претензии", из-за чего рейтинг доверия к власти падает, передает РИА Новости.

Напомним, ранее генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в интервью Накануне.RU высказал мнение, что коррупция – это тоже государственная измена.

"Когда мы с вами говорим о коррупции на таком уровне – я имею в виду уровень министра, уровень государственного чиновника, высшего чина в силовых структурах – его за коррупцию судить не надо, его надо судить за государственную измену, потому что он нанес ущерб не материальный, он нанес удар по авторитету государства – что в нашем государстве, оказывается, есть такие мерзавцы, которые воруют деньги в немыслимых количествах, используя свою государственную должность", - сказал он, комментируя арест помощника полномочного представителя президента в УрФО после обвинения в госизмене.