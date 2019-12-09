Тюменцы будут работать 31 декабря

Информации о переносе в Тюменской области рабочего дня с 28 декабря на 31 декабря пока нет. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, ранее в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте" Александра Моора попросили сделать 31 декабря выходным днем на уровне региона. Автор обращения пожелал остаться неизвестным.

"Нам об этом ничего не известно", - прокомментировали в пресс-службе губернатора, отметив, что не занимаются анонимными сообщениями в соцсетях.

Напомним, мнения людей в комментариях под постом разошлись. Одни поддержали автора обращения, другие отметили, что 31 декабря "всегда было рабочим днем и прежде никто не жаловался".

Последняя рабочая неделя в 2019 году будет двухдневной. Как сообщает Роструд, новогодние каникулы начнутся 1 января. Выходить на работу россиянам нужно будет в четверг, 9 января. Соответственно, первая рабочая неделя также будет двухдневной. Добавим, что в некоторых регионах власти принимают решение о выходном дне на уровне субъекта. Так, в последний день уходящего года отдыхать будут жители Крыма, Томской области. В Кировской области отдыхать будут муниципальные служащие. Кроме того, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, по результатам опроса жителей в своем Instagram, принял решение объявить 31 декабря выходным днем в регионе.



Аналогичные опросы проводят главы Свердловской и Челябинской области.