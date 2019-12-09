Россия по снижению материнской смертности обогнала США в три раза

Материнская смертность в России уже в три раза ниже, чем в США, хотя еще 30 лет назад она была в 7 раз выше. Произошло это не только благодаря значительному снижению смертности российских рожениц, но и большому росту материнской смертности в США.

Если в начале 1990-х материнская смертность в России превышала 50 на 100 тыс. живорожденных, то в 2018 году опустилась до 7. В США же, напротив, в конце 1980-х этот показатель был около 7, а сегодня, по разным оценкам, уже достиг или даже превысил 20 и продолжает расти.

Материнская смертность оказывает ничтожное влияние на демографию и характеризует уровень здравоохранения и доступ к нему населения. Но, несмотря на огромные расходы на здравоохранение, уровень материнской смертности и тяжелой материнской заболеваемости в США больше напоминает страны с низким уровнем дохода, пишет медицинское издание Lancet. По его данным, она достигла 24. Книга фактов ЦРУ дает 19. Другие источники указывают примерно эти же цифры или даже больше.

По уровню материнской смертности США находятся только во второй сотне стран. Причем издание отмечает, что уровень тяжелой материнской заболеваемости у чернокожих матерей более чем в два раза выше, чем у белых матерей, а внутрибольничная смертность - почти в три раза выше. В Техасе у чернокожих женщин на 100 тыс. рождений приходится 95 смертей – это уровень беднейших стран мира. Это перекликается с большим числом случаев закрытия больниц и акушерских клиник, затрагивающих сельских и городских пациентов, что ставит под угрозу доступ к медицинской помощи для беременных женщин с низким доходом и женщин из этнических меньшинств. А сам разговор о росте материнской заболеваемости и смертности был приглушен.

В некоторых штатах США материнская смертность имеет огромные показатели. Так, в Луизиане она равна 58 на 100 тыс. рождений, Джорджии - 48, Индиане - 46. Это гораздо выше, чем в Таджикистане.

Проблема роста материнской смертности в США связана с недоступностью качественного медицинского обслуживания по причине его дороговизны, из-за чего бедняки рожают на дому. Роды в клинике сегодня обойдутся в несколько десятков тысяч долларов.

"На сегодня США стали самой опасной страной для рожениц среди развитых стран мира", – пишет USA Today.

Характерно, что в последние годы в США наблюдается падение рождаемости до того уровня, которого в истории этой страны никогда не было. В прошлом году она упала до 1,7 ребенка на женщину.

В России материнская смертность в целом стабильно сокращается на протяжении 25 лет. Правда, этому положительному факту придается большое значение в вопросе демографии, на которую он давно никак не влияет.