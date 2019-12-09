Utair введет третий рейс Краснодар-Сочи из-за отмены прямого ж/д сообщения между этими городами

Ситуация временная: из-за масштабного ремонта путей РЖД отменит прямое железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи – "Ласточки" не будут ходить на этом отрезке с 14 января по 29 апреля 2020 года.

Utair – единственный перевозчик, связывающий эти города прямым авиасообщением, поэтому на зимне-весенний период авиакомпания введет третий ежедневный рейс на этом направлении.

По маршруту Краснодар—Сочи Utair будет выполнять 3 ежедневных рейса, время в пути — всего 50 минут. Стоимость билета начинается от 2450 ₽ в одну сторону и от 4100 ₽ туда-обратно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Отметим, что стоимость билета на "Ласточку", следующую по маршруту Краснодар – Сочи, варьируется от 362 до 602 руб. в зависимости от места, время в пути составляет четыре часа.