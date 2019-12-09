В Зауралье на молочном предприятии в твороге нашли кишечную палочку

На одном из молокоперерабатывающих предприятий в Кетовском районе Курганской области в твороге нашли кишечную палочку.

Теперь предприятие не может выпускать творог до устранения всех нарушений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону.

Бактерии были найдены после внеплановой проверки. Производителю направлено предписание с результатами лабораторных исследований.

Сейчас на предприятии должны провести дезинфекцию оборудования, полов, стен, инвентаря и повторно провести лабораторные исследования.