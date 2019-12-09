В аэропорту Челябинска задержали пьяного иностранца, устроившего дебош

В международном аэропорту Челябинска имени Курчатова задержали пьяного мужчину, который мешал работе бортпроводников и выражался грубой нецензурной бранью.

Инцидент произошел 7 декабря. Во время посадки пьяный мужчина выражался грубой нецензурной бранью, мешал другим пассажирам и работе бортпроводников. Полицейские задержали 55-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья.

"Правонарушитель был снят с рейса и доставлен в дежурную часть транспортной полиции, где привлечен к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.