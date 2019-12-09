Корпоративов будет меньше, но они станут дороже: названы тренды новогодних вечеринок

Несмотря на не самое лучшее положение дел в экономике, российские компании планируют увеличить или оставить на уровне прошлого года расходы на новогодние корпоративы. Самый популярный вариант празднования – вечеринка в ресторане. Такие тренды выявили аналитики сервиса SuperJob в результате опроса.

4 из 10 компаний готовят для персонала новогоднюю вечеринку в ресторане. 17% организуют праздник в офисе. 3% вывезут сотрудников на торжества за город. 2% предложат необычный вариант празднования: поездку за границу, спортивное мероприятие, поход в баню.

Бюджеты новогодних корпоративов выросли в 28% компаний. 34% работодателей запланировали расходы аналогичные прошлогодним. Решение снизить затраты на празднование приняли лишь 7% компаний, ежегодно проводящих новогоднюю вечеринку.

Чаще всего корпоративы организовывали в 2013 году (78%), реже всего — в 2008 году (58%). В этом году праздничных корпоративов будет несколько меньше, чем в прошлом (62 и 77% соответственно). Впрочем, в каждой пятой компании пока не определились с решением относительно проведения праздника (20%).

В 2009 и 2015 годах почти четверть работодателей (23%) снижала затраты на новогодние корпоративы. В 2012 году большинство компаний увеличивали праздничные бюджеты (35%). В нынешнем году количество работодателей, принявших решение об увеличении расходов на новогодний корпоратив, выросло на 8 п.п. по сравнению с 2018 годом.