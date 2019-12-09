25 Сентября 2020
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Киев Евромайдан (2013) | Фото: Накануне.RU

У офиса Зеленского неонацисты провели ночь

Вечером 8 декабря у офиса украинского президента Владимира Зеленского началась акция протеста "Стража на Банковой", призванная не допустить "капитуляции" на переговорах в Париже.
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Напомним, дневная акция выдалась беспомощной и быстро завершилась.

Вечером неонацисты привезли под офис президента несколько грузовиков. Они установили сцену, несколько палаток, выгрузили спальные мешки, поставили бочки для костров. В палатках раздавали чай и печенье. Также поставили большую кухню. Однако общее количество участников было гораздо меньше, чем днем, и, по сообщению полиции, достигло лишь двух тысяч человек. Ночевали же только несколько сотен.

Полиция установила кордон для прохода на Банковую и проверяет каждого. Некоторых не пропустили.

В целом акция выглядит гротескно.

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У офиса Зеленского неонацисты провели ночь

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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