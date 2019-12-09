25 Сентября 2020
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Доменико Тедеско (2019) | Фото: spartak.com

"Мне никогда не бывает страшно": главный тренер "Спартака" заявил, что не боится встречи с Федуном

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящей встречи с владельцем столичной команды Леонидом Федуном.

Встреча Тедеско и Федуна планируется на заседании совета директоров "Спартака", где будут подведены итоги выступления "красно-белых" в первой части сезона. У тренера спросили, не страшно ли ему (сейчас московский клуб далек от борьбы за медали и занимает 10-е место в турнирной таблице, - прим. Накануне.RU).

"Мне никогда не бывает страшно, никогда. Почему я должен этого бояться? Не вижу причин", - заявил Тедеско изданию "Чемпионат".

Специалист также вспомнил недавние поражения от питерского "Зенита" и "Ростова" в чемпионате страны.

"Урал" - "Спартак"(2019)|Фото: ФК "Урал"

"Иногда такое случается, даже если этого не хочешь. Но встречи с Федуном я не боюсь", - заключил он.

Доменико Тедеско возглавил столичную команду в октябре этого года.

Напомним, недавно "Спартак" был оштрафован из-за своих болельщиков, оскорблявших капитана сборной России Артема Дзюбу на матче против "Урала" в Екатеринбурге.

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"Мне никогда не бывает страшно": главный тренер "Спартака" заявил, что не боится встречи с Федуном

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Теги: Тедеско, Федун, Спартак, тренер



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