25 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
Ремонт моста, река Чусовая (2019) | Фото: vk.com/glavachus

В Чусовом введен режим повышенной готовности – рассыпается мост между двумя частями города

Мост через реку Чусовую, соединяющий две части города с таким же называнием, находится в настолько плохом состоянии, что ради его ремонта пришлось вводить режим ЧС, а потом – повышенной готовности, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе краевого минтранса Накануне.RU сообщили, что в 15.20 5 декабря от диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы стало известно, что из-за изношенности моста есть угроза дальнейшего разрушения деформированного шва. Разрушение может привести к нарушению движения транспорта, в том числе транзитного и экстренных служб.

В городе ввели режим ЧС, а руководить ее ликвидацией назначили замглавы Чусового по инфраструктуре и развитию территории округа Елену Корнилову. На время ремонта по мосту организовали реверсивное движение. Вскоре режим ЧС сменил другой – "повышенной готовности", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС.

Сегодня власти отчитались о том, что 8 декабря подрядчик закончил ремонт третьего (правая сторона)​ деформационного шва моста Ермака через реку Чусовая. В официальной группе администрации Чусового "ВКонтакте" появились фотографии до и после ремонта.

Ремонт моста, река Чусовая(2019)|Фото: vk.com/glavachus

Ремонт моста, река Чусовая(2019)|Фото: vk.com/glavachus

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В Чусовом введен режим повышенной готовности – рассыпается мост между двумя частями города

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Теги: река Чусовая, Чусовой, ремонт, мост



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