Переговоры Путина и Зеленского не будут ограничены по времени

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут двусторонние переговоры после завершения саммита в "нормандском формате" и совместной пресс-конференции.

По времени встреча не ограничена, передает "Интерфакс".

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, ее продолжительность будет зависеть только от Путина и Зеленского.

Также у Путина запланированы отдельные беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Обе встречи должны состояться до саммита, который начнется 9 декабря в 18:00 по московскому времени.

Напомним, встреча лидеров "Нормандской четверки" состоится в Париже. Зеленский добивался ее с момента вступления в мае в должность президента. В Кремле заявили, что не исключают и двусторонней встречи президентов России и Украины, но формат встречи станет известен позже.

Встреча в Париже стала возможна после отвода Украиной войск на трех согласованных участках, т.е. выполнения решений предыдущей встречи в 2016 году.