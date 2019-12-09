25 Сентября 2020
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Метроном Победы, памятник, Георгий Жуков, Екатеринбург (2015) | Фото:

Россияне считают героями Отечества Жукова, Шойгу и Суворова - опрос

Россияне считают героями Отечества Георгия Жукова, Сергея Шойгу и Александра Суворова. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Респондентов просили рассказать о том, кого из отечественных военных разных эпох они считают героями.  

Среди представителей российских военнослужащих всех эпох россияне считают героем Отечества в первую очередь Георгия Жукова — 37% опрошенных назвали его имя при ответе на вопрос без предложенных вариантов. Также каждый пятый считает героем Отечества нынешнего министра обороны Сергея Шойгу (19%). Вошли в топ-5 названных нашими соотечественниками героев Отечества такие исторические личности, как Александр Суворов (15%), Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%). Чуть реже респонденты называли таких исторических личностей, как Иосиф Сталин (8%), Иван Конев (5%), Александр Лебедь (3%) и Александр Невский (3%).

Среди предложенных респондентам известных военнослужащих разных эпох в первую очередь россияне называют героем Отечества также Георгия Жукова — 62%, чаще его имя называли сограждане от 60 лет (68%). Продолжают список лидеров данного рейтинга Александр Суворов (51%), Михаил Кутузов (42%), Константин Рокоссовский (33%) и Александр Невский (30%). Последнего чаще называли респонденты от 35 до 44 лет (34%), в то время как Михаила Кутузова чаще считают героем Отечества 25-34-летние респонденты (47%).

Данный рейтинг составлен на основании ответов россиян на открытый и закрытый вопросы: в первом случае респонденты сами называли героев Отечества различных эпох, во втором — выбирали из предложенного списка.

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Россияне считают героями Отечества Жукова, Шойгу и Суворова - опрос

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Теги: полководцы, герои отечества, георгий жуков, сергей шойгу, александр суворов



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