"Неожиданным доходом нужно делиться". Шубенков отдал призовые за ЧМ на спортинвентарь детской спортивной школе
Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся в беге на дистанции 110 метров с барьерами, помог детской спортивной школе, переведя часть финансового вознаграждения, которое ему достались от Анжелики Сидоровой и Марии Ласицкене за победы на чемпионате мира в Дохе 2019 года.
Напомним, что призы легкоатлеткам из России за результаты на первенстве планеты вручила не Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), а Федерация бокса страны.
Ласицкене (прыжки в высоту) и Сидорова (прыжки с шестом) выиграли золотые медали ЧМ и получили призовые в виде 5 млн руб. и автомобиля. Девушки решили поделиться своими премиями со всеми призёрами турнира, в числе которых оказался и Шубенков (серебряная медаль).
Сергей решил поддержать эстафету добрых жестов и помог детской спортивной школе п. Прутской Павловского района Алтайского края, отдав частично (около 300 тыс. руб.) свою долю. "Так будет честнее", — отметил он в своём аккаунте в инстаграме.
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А вы ещё помните, как вот эти две крутые и потрясные девушки Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене решили поделиться своими премиями 💵 от Всероссийской федерации бокса 🥊 со всеми призерами ЧМ? 🏅 Узнав об их решении, помню единственную мысль в своей голове, вполне похожую - неожиданным доходом нужно обязательно поделиться, так будет честнее и, не знаю, логичнее что ли 🙄. По итогу, частично (около 300 тыс. р.) свою долю потратил на спортинвентарь для школы п. Прутской Павловского района АК, ведь мы с ними уже давно крепко дружим 🤝🤗. Дальше больше, по факту свершения расскажу о других делах. Brought and delivered some sports equipment for my good friend, a rural school nearby 😋