"Неожиданным доходом нужно делиться". Шубенков отдал призовые за ЧМ на спортинвентарь детской спортивной школе

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся в беге на дистанции 110 метров с барьерами, помог детской спортивной школе, переведя часть финансового вознаграждения, которое ему достались от Анжелики Сидоровой и Марии Ласицкене за победы на чемпионате мира в Дохе 2019 года.

Напомним, что призы легкоатлеткам из России за результаты на первенстве планеты вручила не Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), а Федерация бокса страны.

Ласицкене (прыжки в высоту) и Сидорова (прыжки с шестом) выиграли золотые медали ЧМ и получили призовые в виде 5 млн руб. и автомобиля. Девушки решили поделиться своими премиями со всеми призёрами турнира, в числе которых оказался и Шубенков (серебряная медаль).

Сергей решил поддержать эстафету добрых жестов и помог детской спортивной школе п. Прутской Павловского района Алтайского края, отдав частично (около 300 тыс. руб.) свою долю. "Так будет честнее", — отметил он в своём аккаунте в инстаграме.