25 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Евгений Петросян Ольга Бузова (2018) | Фото:instagram.com/petrosyanevgeny

СМИ: Евгений Петросян женился в пятый раз

Слух о довольно неожиданном событии опубликовала газета "Комсомольская правда". Якобы, 74-летний юморист Евгений Петросян женился на своей правой руке, 30-летней Татьяне Брухуновой. Таблоиды приписывают паре роман, а Татьяну называют еще и роковой femme fatale, из-за которой распался 30-летний брак Петросяна со Степаненко.
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Если пара и вступила в законный брак (а юморист теперь может это сделать, ведь уже год он официально разведен), то афишировать этот факт "молодожены" не спешат. Колец обручальных на безымянных пальцах у Евгения и Татьяны не видно. Досуг они по-прежнему проводят вместе, хотя и не "светятся" друг у друга в Instagram, впрочем, их совместное времяпрепровождение – давно уже секрет Полишинеля.

Евгений Петросян|Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Петросян проводит время с Брухуновой, но обручального кольца на пальце не видно

Кстати, все та же "Комсомолка" раньше писала, что Брухунова, якобы, чуть ли не двойню от Петросяна ждет. Юморист и его помощница потом опровергали эту информацию через адвоката.

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СМИ: Евгений Петросян женился в пятый раз

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Теги: евгений петросян, татьяна брухунова, свадьба, роман, отношения, юморист, развод, елена степаненко



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