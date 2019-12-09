СМИ: Евгений Петросян женился в пятый раз

Слух о довольно неожиданном событии опубликовала газета "Комсомольская правда". Якобы, 74-летний юморист Евгений Петросян женился на своей правой руке, 30-летней Татьяне Брухуновой. Таблоиды приписывают паре роман, а Татьяну называют еще и роковой femme fatale, из-за которой распался 30-летний брак Петросяна со Степаненко.

"Они поженились в начале декабря", - поделился с КП друг Петросяна.

Если пара и вступила в законный брак (а юморист теперь может это сделать, ведь уже год он официально разведен), то афишировать этот факт "молодожены" не спешат. Колец обручальных на безымянных пальцах у Евгения и Татьяны не видно. Досуг они по-прежнему проводят вместе, хотя и не "светятся" друг у друга в Instagram, впрочем, их совместное времяпрепровождение – давно уже секрет Полишинеля.

Петросян проводит время с Брухуновой, но обручального кольца на пальце не видно

Кстати, все та же "Комсомолка" раньше писала, что Брухунова, якобы, чуть ли не двойню от Петросяна ждет. Юморист и его помощница потом опровергали эту информацию через адвоката.