Пермские фигуристы завоевали "золото" на соревнованиях в Италии

Пермская пара фигуристов Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали первое место в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию на коньках, который проходил в Италии с 5 по 8 декабря.

Работу со спортсменами вели тренеры Павел Слюсаренко, Валентина Тюкова, Алексей Меньшиков, а также хореографы Николай Морозов, Иван Малафеев.

За свою произвольную программу российские фигуристы получили от судей 116,43 балла. Общий результат дуэта по сумме двух прокатов составил 185,43 балла.

"Серебро" и "Бронза" также досталась россиянам.

Второе место с результатом 184,37 балла получили Диана Мухаметзянова и Илья Миронов. Спортсмены Ксения Ахантьева и Валерий Колесов завершили соревнования с бронзовыми медалями, в их активе 179,68 балла.