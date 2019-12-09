25 Сентября 2020
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Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, фигуристы (2019) | Фото: fsrussia.ru

Пермские фигуристы завоевали "золото" на соревнованиях в Италии

Пермская пара фигуристов Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали первое место в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию на коньках, который проходил в Италии с 5 по 8 декабря.

Работу со спортсменами вели тренеры Павел Слюсаренко, Валентина Тюкова, Алексей Меньшиков, а также хореографы Николай Морозов, Иван Малафеев.

За свою произвольную программу российские фигуристы получили от судей 116,43 балла. Общий результат дуэта по сумме двух прокатов составил 185,43 балла.

"Серебро" и "Бронза" также досталась россиянам.

Второе место с результатом 184,37 балла получили Диана Мухаметзянова и Илья Миронов. Спортсмены Ксения Ахантьева и Валерий Колесов завершили соревнования с бронзовыми медалями, в их активе 179,68 балла.

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Пермские фигуристы завоевали "золото" на соревнованиях в Италии

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Теги: Аполлинария, Панфилова, и, Дмитрий, Рылов



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