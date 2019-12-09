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Общество Дальневосточный ФО В России
космодром Восточный (2015) | Фото: novosti-kosmonavtiki.ru

Более 160 уголовных дел возбуждено с начала строительства Восточного

С начала строительства космодрома Восточный было возбуждено 163 уголовных дела, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Генпрокурор отметил, что ущерб от преступлений составил почти 21 млрд рублей.

Большинство дел расследовал Следственный комитет, остальные эпизоды рассматривали МВД и ФСБ, сообщил Чайка в интервью "Коммерсанту".

Ранее Следственный комитет РФ отчитался, что расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме.

Среди них - уголовное дело в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава. Он обвиняется в хищении более 140 миллионов рублей.

В суд направлено 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры.

В частности, среди осужденных: бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман. Один только он причинил ущерб государству в размере 5,2 млрд рублей.

Бывший глава ФГУП "Спецстройтехнологии" Александр Никитин нанес ущерб в размере 665 млн рублей.

Уже на стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1,5 млрд рублей, отметили в СК.

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Более 160 уголовных дел возбуждено с начала строительства Восточного

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Теги: космодром восточный, уголовные дела, юрий чайка



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