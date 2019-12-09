В "Уральских пельменях" назвали "хренью" участие Михалковой в пресс-конференции с Медведевым

Актер "Уральских пельменей" Дмитрий Брекоткин назвал "хренью" участие бывшей актрисы коллектива Юлии Михалковой в пресс-конференции с премьер-министром Дмитрием Медведевым, прошедшей 5 декабря. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

"У нас нет одного консолидированного мнения коллектива насчет Михалковой и ее вопросов Медведеву, всего этого эфира в тик-ток. Я считаю, что это хрень. Ничего серьезного тут нет. Но Юлия взрослый человек. Она сама решает, что ей делать", - сказал Дмитрий Брекоткин.

Отметим, что на пресс-конференцию Медведева позвали представителей всех 20 каналов, входящих в первый и второй цифровой мультиплексы, среди "корреспондентов" можно было видеть весьма забавных персонажей. Например, от ТНТ пришел комик Тимур Батрутдинов, также среди интервьюеров была блогер Настюшка Ивлеева и Юля "Красотуля" Михалкова, экс-участница шоу "Уральские пельмени".

Юлия Михалкова объявила о своем уходе из команды в октябре 2019 года и занялась "Детским КВН". На пресс-конференции 5 декабря она спросила Медведева про работу с молодежью. "Я смотрела содержание некоторых нацпроектов - дух захватывает от масштаба. На мой взгляд, существует проблема информирования молодежи", - сказала тогда она.