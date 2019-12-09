Куйвашев спросил у свердловчан о выходном 31 декабря. Отдыхать в этот день хотят почти все

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев захотел узнать мнение жителей региона о том, есть ли смысл делать 31 декабря в Свердловской области выходным днем.

В своем Instagram губернатор опубликовал соответствующий опрос.

"Сейчас так много говорят о 31 декабря и я решил узнать, актуален ли этот вопрос для нашего региона. Нужен ли нам выходной день - 31 декабря?", - спросил Куйвашев.

В итоге подавляющее большинство пользователей (89%) проголосовали за вариант "Да". Что потом глава региона собирается делать с итогами опроса, он не уточнил.

Как сообщало Накануне.RU, недавно свердловское отделение партии "Родина" обратилось к Евгению Куйвашеву с просьбой сделать 31 декабря в области выходным днем. Ранее главы ряда российских регионов уже подписали распоряжения, в соответствии с которыми рабочий день 31 декабря (вторник) будет перенесен на субботу, 28 декабря.