25 Сентября 2020
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УВЗ, цех (2018) | Фото: Накануне.RU

Уралвагонзавод инвестирует в рабочие специальности: началась реализация масштабной программы модернизации учебно-производственного цеха

На Уралвагонзаводе (в составе УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) началась реализация масштабной программы модернизации учебно-производственного цеха, которая рассчитана на три года. Планируемая сумма инвестиций в реализацию проекта составит свыше 30 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уралвагонзавода, программа предусматривает несколько этапов. Первый — обновление тренажерного компьютерного класса — уже реализован. Учебно-производственный цех пополнился 12 единицами оборудования для профессиональной подготовки и повышения квалификации операторов станков с ЧПУ. Программные комплексы и тренажёры оснащены сенсорными мониторами и фактически имитируют панель станка с ЧПУ, что максимально приближает учебный процесс к производственному.

Второй этап — приобретение и запуск в эксплуатацию 12 токарных станков. В завершении будет приобретено сварочное оборудование. Завершение модернизации намечено к 2022 году.

"На сегодняшний день наш учебно-производственный цех дает Уралвагонзаводу в год больше работников, чем учебные заведения района", — отметил директор Центра подготовки персонала предприятия Сергей Васильев.

По его словам, модернизация учебно-производственного цеха в условиях дефицита рабочих кадров особенно важна.

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Уралвагонзавод инвестирует в рабочие специальности: началась реализация масштабной программы модернизации учебно-производственного цеха

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Теги: Уралвагонзавод, учебно-производственный цех, рабочие специальности



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