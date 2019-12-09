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Общество Тюменская область
Афиша, Я убил царя (2019) | Фото: vk.com/theatre_angagement

Режиссер "Я убил царя" пригласил на спектакль всю областную думу - после критики коммунистов

Режиссер спектакля "Я убил царя" Максим Иванов, комментируя Накануне.RU заявления коммунистов об антисоветской пропаганде в своей работе, отметил, что "одной из тем, которой посвящен спектакль, - духовная слепота".

Напомним, спектакль можно увидеть 10, 11 и 12 декабря на сцене молодежного театра "Ангажемент" имени Загоруйко. Как обещают авторы, зрители перенесутся в Екатеринбург 1918 г., "чтобы прикоснуться к таинственной истории убийства царской семьи Романовых". "Вам раздадут наушники, и вы совершите путешествие по "дому Ипатьева", встретитесь с уликами дела и услышите голоса очевидцев последних дней жизни и расстрела Романовых, а в финале станете участниками или свидетелями последнего ужина императорской семьи, после которого ночью они все были убиты. У вас есть возможность погрузиться в таинственную историю убийства царской семьи Романовых, выслушать и увидеть участников и очевидцев той роковой для нашей страны ночи, и завершить наконец-то это загадочное дело, которое не дает покоя уже 100 лет", - отметили в "Ангажементе". Режиссер ранее рассказал Накануне.RU, что к любой постановке подходит как к исследованию, а тема монархии – одна из тех, что его волнует. Персек областного комитета КПРФ Тамара Казанцева рассказала агентству, что постановка, по ее мнению, может быть "антикоммунистической", хотя лично она ее не видела.

"Я лично не знаком ни с кем из депутатов Тюменской областной думы, в том числе и Тамарой Казанцевой, которая высказалась о моем спектакле, премьера которого состоится только 10 декабря. "Я убил царя" поставлен по пьесе известного современного драматурга Олега Богаева, и одной из тем, которой мы посвящаем этот спектакль, является духовная слепота, - частый, к сожалению, порок нашего общества во все времена", - сказал Иванов.

Он предположил, что "не все депутаты заведомо негативно и скептически рассматривают такие замечательные инициативы Российского фонда культуры, в рамках которой появилась возможность исследовать это важнейшее событие нашей истории вместе с жителями Тюмени".

"В любом случае, я приглашаю всю областную думу посетить наш спектакль", - сказал он.

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Режиссер "Я убил царя" пригласил на спектакль всю областную думу - после критики коммунистов

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Теги: Олег Богаев, Максим Иванов, спектаклб, Я убил царя



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