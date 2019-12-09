Четверть российских компаний запланировали повышение зарплат в 2020 году

Все больше российских компаний готовы повышать зарплаты сотрудникам в борьбе за кадры.

Четверть участников опроса, проведенного порталом "Работа.ру", заявили, что уже запланировали повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году. Год назад на этот шаг были готовы лишь 18%, пишет РБК.

Количество компаний, которые не намерены конкурировать за кадры таким образом, по сравнению с прошлым годом заметно сократилось - 35% против 56%.

Ранее сообщалось, что в России наибольшими темпами зарплаты в 2019 году росли в таких отраслях, как IT и розничная торговля.

Согласно исследованию сервиса Headhunter, наименьший рост зарплат в текущем году отмечается в медицинской и фармацевтической сферах и строительстве.

Наибольшими темпами зарплаты в России растут в Республике Тыва, сообщалось в данных Росстата. Также среди регионов-лидеров по росту зарплаты оказались Севастополь и Костромская область. Регионом с наименьшим темпом роста зарплат оказался Санкт-Петербург: