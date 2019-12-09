25 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Асбест (2018) | Фото: Накануне.RU

В думе Асбеста депутаты устроили потасовку, а потом лишили мандата депутата от КПРФ

9 декабря заседание некогда "красной" думы Асбеста началось с потасовки - депутата от КПРФ Ольгу Щапову другие народные избранники заблокировали в помещении, она не могла попасть на заседание, об этом Накануне.RU рассказала уже экс-депутат Наталья Крылова.

Крылову сегодня лишили депутатского мандата - за это проголосовали 11 парламентариев. Крылова, по мнению собравшихся, нарушила законодательство о противодействии коррупции, не указав в своей декларации фактически используемую квартиру.

Также сегодня дума Асбеста прекратила полномочия депутата Антонины Зоновой.

Как рассказала Накануне.RU Наталья Крылова, депутаты от "Единой России" с помощью физической силы ограничили свободу Щаповой, "заточили ее в помещении и не позволяли выйти".

"Одновременно с этим предатель КПРФ перебежчик Гофман (Геннадий Гофман - депутат по одномандатному избирательному округу №11 - прим.) выступил самозванцем и назначил себя председателем заседания думы, и в отсутствие кворума открыл заседание. Пришедшие на думу местные жители вступили в рукопашную с депутатами Жернаковым и Давыдовым и только с помощью силы высвободили Щапову", - сказала Крылова.

Напомним, КПРФ получила большинство на выборах в думу Асбеста в 2017 году, фракция выступала против планов властей по ряду вопросов, в том числе, по строительству сурьмяного завода.

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В думе Асбеста депутаты устроили потасовку, а потом лишили мандата депутата от КПРФ

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Теги: Наталья Крылова, дума, Асбест, лишение мандата, депутат, КПРФ



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