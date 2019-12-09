Татьяна Навка назвала "американско-канадским саботажем" оценки Синициной и Кацалапова на финале Гран-при

Провал российской пары танцоров - Виктории Синициной и Никиты Кацалапова – на финале Гран-при в Турине прокомментировала олимпийская чемпионка в этом виде фигурного катания Татьяна Навка. Фигуристка назвала оценки российской паре "саботажем".

Напомним, в финале Гран-при судьи придрались к вращениям пары Синициной-Кацалапова – за этот элемент им поставили низкий второй уровень. В итоге пара, которая сейчас считается первым номером российской сборной, заняла шестое, последнее место в финале.

"Провал в танцах особенно тяжел, поскольку в этом разряде, как нигде, важен авторитет спортсменов и "выслуга турниров". Если арбитры признали пару отстающей, ей очень сложно выбраться со дна и добиться высоких оценок, - пишет издание "Спорт. День за днем". - Кацалапов прошел этот тернистый путь с Синициной после того, как в 2014-м после Олимпиады в Сочи распалась его великолепная пара с Еленой Ильиных. Только к нынешнему сезону Никиту и Викторию стали воспринимать как претендентов на первое место в мире, и только на Гран-при-2019/20 им удалось выиграть два отборочных этапа (в Москве и в Китае)".

Тренером Вики и Никиты, кстати, является Александр Жулин. Он был тренером и супругом Навки, у пары есть общая дочь Александра.

"Я совсем не поняла, что это было?! Ребята достойно и прекрасно откатались!!! Какой-то просто саботаж... канадско-американский!!! Коалиция против русских, на мой взгляд((( Ребята, держитесь, всё ещё впереди!!! Русские не сдаются!!!" – написала Навка в Instagram.

Татьяна поддержала и Алину Загитову, действующую олимпийскую чемпионку и чемпионку мира, которая, однако, в финале Гран-при этого года смогла занять только шестое место, уступив не только своим одноклубницам Косторной, Щербаковой и Трусовой, но и японке Рике Кихире, а также американке Брэйди Теннелл. Загитова снялась с показательного выступления из-за травмы.