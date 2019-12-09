Егор Крид в "Вечернем Урганте" пожаловался на родительский комитет: Тюмень стала самым плохим городом по продажам

Исполнитель Егор Крид на шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант" посетовал на активность представителей организации "Тюменский родительский комитет", которые требовали не допустить выступление в Тюмени.

"Мы тебя поддерживали, когда были нападки, когда люди пытались запрещать концерты, но, к счастью, все завершилось. Скажи, ты следил за этим?", - поинтересовался Ургант на восьмой минуте передачи.

"Я переживаю, знаешь, почему... Был в Тюмени комитет родительский, который хотел запретить мой концерт. И самое обидное было, что из всего тура, из всех моих концертов это был самый плохой город по продажам. И это сказалось очень сильно. И когда запускали людей на концерт, за два часа, там стояли какие-то люди, которые агитировали поклонников не идти. А в итоге все пришли, и было классно, весело, у меня вообще любовь царит на концертах", - прокомментировал артист.

Он также заявил, что когда на концертах не стоит 18+, он не ругается матом.

Напомним, ранее на сайте организации "Тюменский родительский комитет" была размещена статья "Кто пойдет на Крида, тот петух". В предисловии к ней общественники советуют педагогам, родителям, всем, кто работает с детьми и подростками, "в связи с этим тревожным для родительской общественности событием" изучить содержание песен и клипов данного исполнителя. Автор статьи Дмитрий Раевский, в частности, рассуждает о том, что в Махачкале выступили против Крида потому, что его творчество аморально, и он имеет славу одного из представителей секс-меньшинств, а также о губительном влиянии клипа Оксимирона "Последний звонок". "Надеемся, что родительская общественность сделает однозначный вывод и не допустит Крида на тюменскую сцену", - говорят в "комитете".

Эту статью также высмеяли в шоу "Вечерний Ургант". Шоумен заявил, что "ему не до конца понятна логика "комитета" – почему, если человек сходил на концерт, он является домашней птицей".

Напомним, ранее концерты Крида несколько раз отменяли в Сургуте, а местные общественники требовали запретить концерты Крида и Элджея, так как они "развращают молодежь". Впрочем, на одно из выступлений последнего в экономической столице Югры несовершеннолетние все-таки попали. До этого по аналогичным причинам "Родительский комитет" Тюмени требовал отменить концерт Face.