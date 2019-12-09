Егор Крид в "Вечернем Урганте" пожаловался на родительский комитет: Тюмень стала самым плохим городом по продажам

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область Уральский ФО
Егор Крид (2018) | Фото:instagram.com/egorkreed

Егор Крид в "Вечернем Урганте" пожаловался на родительский комитет: Тюмень стала самым плохим городом по продажам

Исполнитель Егор Крид на шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант" посетовал на активность представителей организации "Тюменский родительский комитет", которые требовали не допустить выступление в Тюмени.
Читайте также:

"Мы тебя поддерживали, когда были нападки, когда люди пытались запрещать концерты, но, к счастью, все завершилось. Скажи, ты следил за этим?", - поинтересовался Ургант на восьмой минуте передачи.

"Я переживаю, знаешь, почему... Был в Тюмени комитет родительский, который хотел запретить мой концерт. И самое обидное было, что из всего тура, из всех моих концертов это был самый плохой город по продажам. И это сказалось очень сильно. И когда запускали людей на концерт, за два часа, там стояли какие-то люди, которые агитировали поклонников не идти. А в итоге все пришли, и было классно, весело, у меня вообще любовь царит на концертах", - прокомментировал артист.

Он также заявил, что когда на концертах не стоит 18+, он не ругается матом.

Напомним, ранее на сайте организации "Тюменский родительский комитет" была размещена статья "Кто пойдет на Крида, тот петух". В предисловии к ней общественники советуют педагогам, родителям, всем, кто работает с детьми и подростками, "в связи с этим тревожным для родительской общественности событием" изучить содержание песен и клипов данного исполнителя. Автор статьи Дмитрий Раевский, в частности, рассуждает о том, что в Махачкале выступили против Крида потому, что его творчество аморально, и он имеет славу одного из представителей секс-меньшинств, а также о губительном влиянии клипа Оксимирона "Последний звонок". "Надеемся, что родительская общественность сделает однозначный вывод и не допустит Крида на тюменскую сцену", - говорят в "комитете".

Эту статью также высмеяли в шоу "Вечерний Ургант". Шоумен заявил, что "ему не до конца понятна логика "комитета" – почему, если человек сходил на концерт, он является домашней птицей".

Напомним, ранее концерты Крида несколько раз отменяли в Сургуте, а местные общественники требовали запретить концерты Крида и Элджея, так как они "развращают молодежь". Впрочем, на одно из выступлений последнего в экономической столице Югры несовершеннолетние все-таки попали. До этого по аналогичным причинам "Родительский комитет" Тюмени требовал отменить концерт Face.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Егор Крид в "Вечернем Урганте" пожаловался на родительский комитет: Тюмень стала самым плохим городом по продажам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Егор Крид, Вечерний Ургант, тюменский родительский комитет, концерт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.11.2019 14:50 Мск Егор Крид выразил надежду, что не увидит на своем концерте активистов из ТРК
Ранее 18.11.2019 14:08 Мск Роскомнадзор отозвал аккредитацию экспертов, усмотревших в песнях Егора Крида сатанизм

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети