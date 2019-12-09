Депутат Госдумы просит Текслера сделать 31 декабря выходным днем в Челябинской области

Депутат Госдумы Виталий Пашин направил письмо губернатору Алексею Текслеру c предложением сделать 31 декабря выходным днем в Челябинской области.

По словам парламентария, об этом просят южноуральцы.

"Далеко не все работодатели идут навстречу своим сотрудникам и отпускают их с работы, в итоге люди раздражены, не успевают подготовится к встрече Нового года. При этом мы все понимаем, что КПД таких работников в этот день стремится к нулю, они редко выполняют свои обязанности в полном объеме. В итоге растет недовольство и раздражение в коллективах. Любимый всеми праздник нужно встречать в хорошем настроении", - сообщил депутат на своей странице в соцсети.

Добавим, что ЛДПР внесла в Госдуму закон о выходном дне 31 декабря.

Напомним, жители Курганской области попросили губернатора Вадима Шумкова сделать 31 декабря в этом году выходным днем. Соответствующая петиция появилась на сайте Сhange.org.