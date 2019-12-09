25 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
совет политических партий, Виталий Пашин (2016) | Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы просит Текслера сделать 31 декабря выходным днем в Челябинской области

Депутат Госдумы Виталий Пашин направил письмо губернатору Алексею Текслеру c предложением сделать 31 декабря выходным днем в Челябинской области.

По словам парламентария, об этом просят южноуральцы.

"Далеко не все работодатели идут навстречу своим сотрудникам и отпускают их с работы, в итоге люди раздражены, не успевают подготовится к встрече Нового года. При этом мы все понимаем, что КПД таких работников в этот день стремится к нулю, они редко выполняют свои обязанности в полном объеме. В итоге растет недовольство и раздражение в коллективах. Любимый всеми праздник нужно встречать в хорошем настроении", - сообщил депутат на своей странице в соцсети.

Добавим, что ЛДПР внесла в Госдуму закон о выходном дне 31 декабря.

Напомним, жители Курганской области попросили губернатора Вадима Шумкова сделать 31 декабря в этом году выходным днем. Соответствующая петиция появилась на сайте Сhange.org.

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Депутат Госдумы просит Текслера сделать 31 декабря выходным днем в Челябинской области

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Теги: Виталий Пашин, Алексей Текслер, 31 декабря, новый год, выходной день,



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