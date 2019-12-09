В Кургане в суд направлено уголовное дело в отношении вандала, который разбил остановку

В Кургане в суд передано уголовное дело в отношении 18-летнего вандала Михаила К., который в октябре этого года разбил стеклянную остановку на улице Пичугина.

Вандал признался в преступлении и отметил, что просто хотел проверить прочность конструкции и свою физическую возможность ее разбить, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В момент совершения преступления вандал находился в пьяном виде. Известно, что Михаил - студент техникума строительных технологий и городского хозяйства города. Ранее в разговоре с директором техникума Людмилой Самковой вандал раскаялся и пообещал, что примет личное участие в восстановлении остановки, а также дополнительно отремонтирует детскую площадку в одном из детских садов Кургана.

Сейчас Михаил очень боится, что его преступление скажется на его спортивной карьере и службе в армии. Суть в том, что если даже молодого человека оправдают, у него на всю жизнь останется отметка "привлечение к уголовной ответственности". Это значит, что он никогда не сможет устроиться на работу в силовые структуры и многие другие государственные организации и ведомства.

Студенту-вандалу грозит штраф до 40 тыс. руб. либо обязательные или исправительные работы.