25 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кургане в суд направлено уголовное дело в отношении вандала, который разбил остановку

В Кургане в суд передано уголовное дело в отношении 18-летнего вандала Михаила К., который в октябре этого года разбил стеклянную остановку на улице Пичугина.

Вандал признался в преступлении и отметил, что просто хотел проверить прочность конструкции и свою физическую возможность ее разбить, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В момент совершения преступления вандал находился в пьяном виде. Известно, что Михаил - студент техникума строительных технологий и городского хозяйства города. Ранее в разговоре с директором техникума Людмилой Самковой вандал раскаялся и пообещал, что примет личное участие в восстановлении остановки, а также дополнительно отремонтирует детскую площадку в одном из детских садов Кургана.

Сейчас Михаил очень боится, что его преступление скажется на его спортивной карьере и службе в армии. Суть в том, что если даже молодого человека оправдают, у него на всю жизнь останется отметка "привлечение к уголовной ответственности". Это значит, что он никогда не сможет устроиться на работу в силовые структуры и многие другие государственные организации и ведомства.

Студенту-вандалу грозит штраф до 40 тыс. руб. либо обязательные или исправительные работы.

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В Кургане в суд направлено уголовное дело в отношении вандала, который разбил остановку

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Теги: Курган, остановки, вандал, полиция, стекло, монтировка, Михаил К.



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Развитие сюжета:

Ранее 26.01.2020 17:02 Мск В Кургане вандалы разбили очередную автобусную остановку

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Ранее 22.10.2019 11:54 Мск Курганский вандал, разбивший остановку, пообещал ее восстановить и дополнительно отремонтировать детскую площадку
Ранее 18.10.2019 13:28 Мск Курганская полиция вычислила вандала, который портил остановки автобусов

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