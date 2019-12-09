Наиля Аскер-заде показала фото в уютной накидке за 90 тысяч рублей

31-летняя ведущая "России " Наиля Аскер-заде провела "хороший вечер" за чашкой чая и в новинке от известного британского модного дома Burberry.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в уютной кашемировой накидке из шерсти и кашемира с узнаваемой, но обновленной недавно монограммой в виде буквы "B". На официальном сайте производителя такая накидка предлагается по цене в 91 тыс. руб.

"Хороший вчера был вечер. И впереди ещё много хороших дней и вечеров. А вы как провели вечер пятницы?", - пишет Наиля.

В начале декабря ФБК опубликовал расследование, в котором речь шла об источниках средств, на которые телеведущая государственного канала делает довольно дорогие покупки, а также о главе банка ВТБ Андрее Костине.

Недавно Наиля написала в Telegram пост, посвященный "осознанному потреблению" и порадовалась, что "во флагманском магазине H&M в Стокгольме теперь можно брать вещи напрокат". "На мой взгляд, это верный шаг на пути к осознанному потреблению. Такой сервис заставляет задуматься о повторном использовании и переработке одежды. Отечественным брендам стоит взять на заметку!" – написала Аскер-заде.