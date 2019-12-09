25 Сентября 2020
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Екатерина Меньшикова, подозреваемая в убийстве Ксении Каторгиной (2019) | Фото: Накануне.RU

Девушке из банды убийц Ксении Каторгиной продлили арест

В понедельник, 9 декабря, Ленинский районный суд Екатеринбурга рассматривал ходатайства о продлении меры пресечения для Михаила Федоровича, Марата Ахметвалиева и Екатерины Меньшиковой, передает корреспондент Накануне.RU. Их обвиняют в жестоком убийстве жительницы уральской столицы Ксении Каторгиной.

10 октября девушка отправилась на сделку по продаже своего Audi Q5 и пропала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Машина спустя несколько дней была обнаружена в Челябинске у перекупщиков, ее приобрели за 500 тыс. руб. К "перекупам" приехала очень похожая на жертву девушка и предъявила все необходимые документы.

убийство Каторгиной Ауди Q5(2019)|Фото: СКР

Затем в салоне были найдены замытые пятна крови, а 15 октября тело убитой хозяйки авто обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в канализационном коллекторе, недалеко от места первой "сделки". Вскоре задержали троих подозреваемых, они во всем сознались. После этого их отправили под арест.

Суд, подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной(2019)|Фото: Накануне.RU

Второй из фигурантов дела - гражданская жена Федоровича Екатерина Меньшикова. Сегодня суд принял решение продлить ей арест до 12 апреля следующего года. Сама обвиняемая настаивала на изменении меры пресечения - с содержания в СИЗО на подписку о невыезде.

Ранее суд решил судьбу Михаила Федоровича. В ходе сегодняшнего заседания злоумышленник откровенно рассказал, как убивали Ксению.

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Девушке из банды убийц Ксении Каторгиной продлили арест

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Теги: Меньшикова, Каторгина, арест, суд



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