В Котласе митинг против свалки в Шиесе собрал 10 тысяч человек

В городе Котлас Архангельской области 8 декабря прошёл очередной масштабный митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе. По оценкам местной администрации, по улице 70 лет Октября прошли 970 человек, активисты считают, что митинг собрал около десяти тысяч человек.

ВК-сообщество "Подслушано в Котласе" сообщает, что в шествии приняла участие даже 95-летняя пенсионерка Нина Александровна из села Борки.

"8 декабря 2019 г доказал, что люди неравнодушны к данной ситуации! И не допустят превращения своей малой родины в помойку! Органы правопорядка! Обращаюсь к вам: ВЫ ОЦЕНИЛИ МАСШТАБ! Одумайтесь! Вы должны защищать не власть, а народ!" - отмечают пользователи соцсетей.

Напомним, 6 декабря полпред президента в СЗФО Александр Гуцан обсудил тему захоронения мусора в Шиесе с режиссёром Александром Сокуровым. Последний пожаловался, что "ни на один вопрос не получил ответа". В Кремле заявили, что поинтересуются у полпреда его точкой зрения на происходящее.