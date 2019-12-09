Суд оставил в СИЗО последнего из обвиняемых в жестоком убийстве Ксении Каторгиной

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайства о продлении меры пресечения для Михаила Федоровича, Марата Ахметвалиева и Екатерины Меньшиковой. Всех троих обвиняют в убийстве из-за машины жительницы уральской столицы Ксении Каторгиной осенью этого года.

Как сообщало Накануне.RU, 10 октября девушка отправилась на сделку по продаже своей Audi Q5 и пропала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Машина спустя несколько дней была обнаружена в Челябинске у перекупщиков, ее приобрели за 500 тыс. руб. Тех ввело в заблуждение, что к ним приехала очень похожая на жертву девушка и предъявила все необходимые документы.

В салоне были найдены замытые пятна крови. Через несколько дней, 15 октября, тело хозяйки авто обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в канализационном коллекторе - недалеко от места первой "сделки". Вскоре задержали троих подозреваемых, они во всем сознались и их арестовали.

Последним на сегодня суд решал вопрос по третьему фигуранту громкого дела - Марату Ахметвалиеву. Вердикт оказался следующим - продлить содержание под стражей до апреля следующего года. Сам обвиняемый во время процесса молчал, опустив голову. На вопросы представителей СМИ он отвечать отказался.

Ранее суд решил судьбу Екатерины Меньшиковой и ее гражданского мужа Михаила Федоровича. В ходе сегодняшнего заседания тот откровенно рассказал, кто из троицы убил Ксению.