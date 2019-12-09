25 Сентября 2020
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Общество В России
Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Электронные договоры купли-продажи автомобилей появятся в 2020 году

Минкомсвязь и МВД готовят новый сервис для регистрации автомобилей через портал госуслуг, сообщает "Коммерсант".

Услуга будет предоставлена в формате электронного договора купли-продажи. Данные о продавце, покупателе и транспортном средстве будут заполняться автоматически. Нужно будет лишь приехать в подразделение ГИБДД для регистрации машины. Заверяться договор будет электронной подписью.

Кроме того, на основе договора будут формироваться черновики заявлений на регистрацию автомобиля новым владельцем и о прекращении регистрации предыдущим.

Запуск сервиса для физических лиц планируется на 2020 год.

Напомним, в тестовом режиме с 1 ноября в пяти регионах России начала работу сервис оформления автоаварий по европротоколу с помощью приложения "Помощник ОСАГО". С помощью данного сервиса можно будет оформить ДТП за 15 минут без заполнения бумажного извещения. Для этого мобильное приложение должно быть установлено на смартфоне одного из участников аварии.

Страховщики считают, что мобильное приложение должно облегчить заполнение так называемых "европротоколов", которые призваны помочь водителям разбираться без помощи представителей ГИБДД и страховых комиссаров. Впрочем, оформление через приложение не избавит от необходимости заполнения бумажного носителя, но, вероятно, облегчит его, особенно если в приложении будут инструкции и подсказки по алгоритму действий.

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Электронные договоры купли-продажи автомобилей появятся в 2020 году

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Теги: автомобили, купля-продажа, электронные договоры



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