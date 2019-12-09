В Тюмени у ВИЧ-диссидентки забрали шестилетнюю дочь

В Тюмени ограничена в родительских правах ВИЧ-диссидентка, которая отказывается лечить свою шестилетнюю дочь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления федеральной службы судебных приставов.

По словам детского омбудсмена региона Андрея Степанова, принявшая решение комиссия исходила из того, что, несмотря на право родителей отказываться от медицинского вмешательства, право на жизнь и здоровье принадлежит самому ребенку. Если действия родителей угрожают их чаду, государство вправе его защищать. Мать девочки сможет потом восстановить родительские права, но только после того, как опасность будет отведена. Проблема ВИЧ-диссидентов в Тюмени стоит очень остро – два года назад в городе умерла девочка, мать которой отрицала существование болезни, отметил омбудсмен.

6 декабря Центральный районный суд Тюмени ограничил в родительских правах 36-летнюю мать ребенка и передал его органам опеки. В тот же день судебные приставы выехали по всем известным адресам возможного пребывания матери и ребенка, но их там не оказалось.

По одному из адресов живет бабушка пострадавшего, которая отказалась говорить, где ее дочка и внучка. Вскоре приставам удалось выйти на контакт с матерью, убедить бабушку и мать привезти ребенка в больницу. Органы опеки разрешили бабушке ухаживать за внучкой во время лечения и находиться с ней в учреждении. Вскоре она может стать опекуном девочки.