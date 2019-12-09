Первому из обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной продлили арест

В понедельник Ленинский районный суд Екатеринбурга рассматривал ходатайства о продлении меры пресечения для Михаила Федоровича, Марата Ахметвалиева и Екатерины Меньшиковой, которых обвиняют в убийстве из-за машины жительницы уральской столицы Ксении Каторгиной.

Напомним, 10 октября девушка отправилась на сделку по продаже своего "Ауди Q5" и пропала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Машина спустя несколько дней была обнаружена в Челябинске у перекупщиков, ее приобрели за 500 тыс. руб.: тех ввело в заблуждение, что к ним приехала очень похожая на жертву девушка и предъявила все необходимые документы.

Впоследствии в салоне были обнаружены замытые пятна крови, а 15 октября тело убитой хозяйки авто нашли в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в канализационном коллекторе недалеко от места первой "сделки". Вскоре задержали троих подозреваемых, которые затем во всем сознались и были арестованы.

Первым сегодня суд решал судьбу Михаила Федоровича. В итоге до апреля следующего года он будет находиться под стражей. Сам обвиняемый просил отпустить его под домашний арест.

Как сообщало Накануне.RU, в ходе сегодняшнего заседания Федорович откровенно рассказал, кто убил Ксению.